Сербия - Украина: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV
Сборная Украины завершает отборочный раунд чемпионата Европы 2020 выездным матчем в Белграде, против национальной команды Сербии. Украинцы гарантировали себе выход в финальную часть турнира с первого места, поэтому результат матча не имеет турнирного значения. Однако национальная команда может впервые в истории страны завершить квалификационный раунд без поражений, для этого команде нужно победить сербов или хотя бы сыграть вничью.
После семи матчей квалификационного раунда в сборной Украины шесть побед и одна ничья. Жеребьевка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября.
Отборочный турнир Евро-2020
10-й тур
17 ноября
Сербия - Украина
Белград, стадион "Црвена Звезда"
Начало - 16:00
Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Украина"
- После 9-го тура квалификации ЕВРР 2020 сборная Украины занимает первое место и ожидает последний матч отбора.
- 14 ноября, в матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Сербии на классе победила соперников из Люксембурга со счетом 3:2.
- Параллельно, в матче 9-го тура отбора на Евро-2020 национальная команда Португалии разгромила соперников из Литвы со счетом 6:0 .
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
-