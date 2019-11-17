Сербия - Украина: где и когда смотреть матч отбора Евро-2020

17 ноября, 2019, 07:07

Сегодня, в Белграде, сборная Украины завершает отбор Евро-2020 матчем против национальной команды Сербии

Об этом сообщает Еспресо.TV

Сборная Украины завершает отборочный раунд чемпионата Европы 2020 выездным матчем в Белграде, против национальной команды Сербии. Украинцы гарантировали себе выход в финальную часть турнира с первого места, поэтому результат матча не имеет турнирного значения. Однако национальная команда может впервые в истории страны завершить квалификационный раунд без поражений, для этого команде нужно победить сербов или хотя бы сыграть вничью.

После семи матчей квалификационного раунда в сборной Украины шесть побед и одна ничья. Жеребьевка финальной части Евро-2020 состоится 30 ноября.

Отборочный турнир Евро-2020

10-й тур

17 ноября

Сербия - Украина

Белград, стадион "Црвена Звезда"

Начало - 16:00

Прямая трансляция на телеканалах "Футбол 1" и "Украина"