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Espreso.tvОбществоС понедельника часть домов Хмельницкого останется без газа. Обнародованы адреса

С понедельника часть домов Хмельницкого останется без газа. Обнародованы адреса

С 18 по 23 ноября работники АО "Хмельницкгаз" по ряду адресов будут проводить монтажные работы по техническому обслуживанию и проверять на плотность внутридомовые системы газопроводов

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на информацию предприятия.

Перечень домов в Хмельницком, где на следующей неделе будут проводить работы газовики:

Гагарина, 20

Львовское шоссе, 47, 39,

Заричанская, 6/3, 12

Проспект Мира, 62/4, 71/3, 80/1, 80/2, 78, 78/2,

Свободы, 3А,

Повстанческая, 40, 42/2,

пер. Тракторный, 20

Каменецкая, 50, 80, 54, 64, 82, 78, 45,

Подольская, 75,

Проскуровского подполья, 16, 48,

пер. Зализняка, 24/33,

Гагарина, 11, 13, 28/1,

Проскуровская, 62,

Черновола, 110,

Шевченко, 7,

Панаса Мирного, 32,

Староконстантиновское шоссе, 10

Декабристов, 12,

Гастелло, 12.

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