С понедельника часть домов Хмельницкого останется без газа. Обнародованы адреса
17 ноября, 2019, 19:23
С 18 по 23 ноября работники АО "Хмельницкгаз" по ряду адресов будут проводить монтажные работы по техническому обслуживанию и проверять на плотность внутридомовые системы газопроводов
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на информацию предприятия.
Перечень домов в Хмельницком, где на следующей неделе будут проводить работы газовики:
Гагарина, 20
Львовское шоссе, 47, 39,
Заричанская, 6/3, 12
Проспект Мира, 62/4, 71/3, 80/1, 80/2, 78, 78/2,
Свободы, 3А,
Повстанческая, 40, 42/2,
пер. Тракторный, 20
Каменецкая, 50, 80, 54, 64, 82, 78, 45,
Подольская, 75,
Проскуровского подполья, 16, 48,
пер. Зализняка, 24/33,
Гагарина, 11, 13, 28/1,
Проскуровская, 62,
Черновола, 110,
Шевченко, 7,
Панаса Мирного, 32,
Староконстантиновское шоссе, 10
Декабристов, 12,
Гастелло, 12.
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