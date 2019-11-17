Руководителю "Укрэксимбанка" Гриценко вручили подозрение

17 ноября, 2019, 20:59

Главе правления "Укрэксимбанка" Александру Гриценко вручили подозрение

Об этом сегодня журналистам сообщили адвокаты банкира, тогда как сам Гриценко находится в СИЗО, передает Еспресо.TV.

Как отмечают защитники главы Укрэксимбанка, их подзащитный был задержан незаконно: силовики были без опознавательных знаков, произошло это во время его прогулки с ребенком.

Само же подозрение объемом 78 страниц, по их словам, не содержит ни одного конкретного факта.

"Лицо можно было вызвать на допрос. Лицу можно было уведомить и вручить любой процессуальный документ и совершить любые действия по задержанию. Ни одного из этих инструментов Генеральная прокуратура не применила, а применила самый грязный. Для чего это? Мы не можем объяснить. И они не могут объяснить ", - отметил адвокат Денис Галанский.

Избрание меры пресечения состоится уже завтра, то есть в понедельник, 18 ноября.

Это произойдет в Печерском районном суде города Киева во второй половине дня.

При этом адвокаты Гриценко считают, что по отношению к нему мера пресечения вообще не должна применяться.