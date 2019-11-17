РПЦ может вооружиться "фабрикой троллей"

17 ноября, 2019, 18:17

Российский православный бизнесмен и приближенный к Московской патриархии олигарх Константин Малофеев, который финансово способствовал аннексии Крыма и оккупации отдельных районов Донецкой и Луганской областей, теперь пытается создать сеть "православных" ботоферм

Сотрудники Малофеева обращаются к политически окрашенным росийськийм пабликам в соцсетях с предложением хороших заработков. Они утверждают, что ими якобы создается основа "нового патриотического правого движения", в действительности же Малофеев пытается создать фабрику "православных троллей", передает Еспресо.TV со ссылкой на Религиозную правду .

В одной из переписок сотрудник Малофеева утверждает, что представляет недавно созданную "Российскую молодежную организацию", и рекомендует своим респондентам подписаться на паблик СМО в "ВКонтакте". Однако в действительности по ссылке размещен паблик московского отделения "двуглавого орла" - еще одного "патриотического движения", которое возглавляет Малофеев.

Соглава московского отделения "двуглавого орла" Андрей Афанасьев был среди тех, кто переписывался с администраторами паблика. Он заявил журналистам-расследователям, что встречался с администраторами нескольких пабликов для общения и обмена мнениями. Афанасьев не исключил, что те могут получить деньги, но это возможно только на конкурсах по созданию контента. Например, на конкурсе рисунков о царской семье, который проводят структуры Малофеева.

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"Российская молодежная организация", на базе которой хотят сформировать новое движение, является дочерней структурой Всемирного русского народного собора (ВРНС). ВРНС возглавляет российский патриарх Кирилл, ее создала РПЦ в 1993 году. От апреля 2019 года Малофеев стал заместителем главы ВРНС.

Как отмечается, фактически речь идет о создании "фабрики православных троллей", аналогичной "фабрике троллей" Евгения Пригожина. Тот проект также начинался с интернет-сообществ.

У Малофеева в то же время не подтвердили создание такой сети.

Новый проект во главе с Малофеевым может готовиться под выборы в Госдуму России 2021 года. В марте 2019 года Малофеев даже вступил в партию "Справедливая Россия", но вскоре вышел из нее - не смог договориться о совместной работе с Сергеем Мироновым. Теперь бизнесмен якобы не против иметь собственный партийный проект.