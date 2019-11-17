"Своими действиями Зеленский не отдалил войну, а приблизил ее", - Мирослав Гай приглашает на вече 21 ноября
Для этого ему нужно опираться на патриотические силы, а не на свое окружение. Для того же чтобы убедить власть в существовании тех, кто не согласен показаться врагу, 21 ноября - в шестую годовщину начала революции Достоинства - надо выходить на вече как в Киеве, так и во всех крупных городах. Об этом у себя на Facebook написал ветеран боевых действий на Донбассе, волонтер и соучредитель Движения сопротивления капитуляции Мирослав Гай, передает Еспресо.TV .
"..Увидимся 21 го ноября на Майдане. У Зеленского еще есть шанс опереться на поддержку народа и не идти на капитуляцию", - отметил он.
Вместе с тем, вероятность воплощения самых нежелательных сценариев пока, по словам Гая, чрезвычайно высока, ведь во время нынешнего заочного этапа переговоров с Владимиром Путиным Зеленский проявил слабость.
"Путин заявил, что отвод войск теперь предстоит по всей линии фронта, а закон об особом статусе должен стать бессрочным.
После заявлений Коломойского о готовности взять 100 млрд у Кремля, я не сомневаюсь, что они пойдут на все условия.
Все худшие сценарии стали возможны из-за того, что Зеленский подвергся шантажу Путина.
Своими действиями Зеленский не отдалил войну, а приблизил ее ", - подчеркнул Гай.
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