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Espreso.tvОбщество"Своими действиями Зеленский не отдалил войну, а приблизил ее", - Мирослав Гай приглашает на вече 21 ноября

"Своими действиями Зеленский не отдалил войну, а приблизил ее", - Мирослав Гай приглашает на вече 21 ноября

Мирослав Гай
Президент Украины Владимир Зеленский еще имеет возможность остановить кремлевский сценарий по реваншу пророссийских сил внутри страны и капитуляции на фронте

Для этого ему нужно опираться на патриотические силы, а не на свое окружение. Для того же чтобы убедить власть в существовании тех, кто не согласен показаться врагу, 21 ноября - в шестую годовщину начала революции Достоинства - надо выходить на вече как в Киеве, так и во всех крупных городах. Об этом у себя на Facebook написал ветеран боевых действий на Донбассе, волонтер и соучредитель Движения сопротивления капитуляции Мирослав Гай, передает Еспресо.TV .

"..Увидимся 21 го ноября на Майдане. У Зеленского еще есть шанс опереться на поддержку народа и не идти на капитуляцию", - отметил он.

Вместе с тем, вероятность воплощения самых нежелательных сценариев пока, по словам Гая, чрезвычайно высока, ведь во время нынешнего заочного этапа переговоров с Владимиром Путиным Зеленский проявил слабость.

"Путин заявил, что отвод войск теперь предстоит по всей линии фронта, а закон об особом статусе должен стать бессрочным.

После заявлений Коломойского о готовности взять 100 млрд у Кремля, я не сомневаюсь, что они пойдут на все условия.

Все худшие сценарии стали возможны из-за того, что Зеленский подвергся шантажу Путина.

Своими действиями Зеленский не отдалил войну, а приблизил ее ", - подчеркнул Гай.

 
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