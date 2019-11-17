 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбщество"Не бойтесь мечтать и доверять заветное Богу", - Епифаний поздравил украинскую молодежь с Днем студента

"Не бойтесь мечтать и доверять заветное Богу", - Епифаний поздравил украинскую молодежь с Днем студента

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил молодежь с международным Днем студента

Текст поздравление распространила пресс-служба ПЦУ, информирует Еспресо.TV.

Приводим дальше полный текст обращения

"Дорогие студенты! Сегодня, в ваш международный День, в праздник молодости и надежд, больших возможностей и судьбоносных решений, поздравляю всех вас. Студенчество - это действительно особый период в жизни каждого человека. Это то благоприятное время, когда мы можем найти свое призвание на этой земле, осознать ценность своего ежедневного вклада в жизнь семьи, страны и всего мира. А также и в жизни Церкви! желаю всем студентам смелости в принятии своей миссии, участвовать в работе для изменений к лучшему.

Ибо без преувеличения - Господь призвал каждого из вас к выдающимся делам и свершениям. Вы наделены уникальными талантами, а главное - свободой в выборе, как эти способности развивать. Да, современный мир полон непредсказуемости и вызовов: тысячи профессий исчезают, на их месте появляются все новые, ежедневно приходится учиться новому и постоянно развиваться. В будничной суете, конкуренции в карьерном развитии, важно помнить о том, что действительно делает вас счастливыми, о ценностях, которые неподвластны времени и разнообразным сдвигам.

В такой бурной круговерти важны совет, крепкое плечо настоящих друзей. Однако лучшим советчиком и помощником, бескорыстно любящим и преданным, для всех нас - и для каждого из вас в частности - является Господь Бог. Будьте уверены: кто идет за Христом, кто доверяет Ему сокровенное, - тот достигает благословенной цели - истинной свободы и настоящего счастья, которые никогда не оставят, если их впустить в свою жизнь.

Поэтому не бойтесь мечтать и доверять заветное Богу, просить у Него сил и вдохновения для реализации своих целей. Будьте посланниками добра и любви, ведь это всегда было и будет важным и необходимым, несмотря ни на что. Будьте счастливы и дарите радость тем, кто вас окружает. Зажигайте своей жаждой знаний, зову мечты тех, кто еще находится в поисках. Пусть отвага творить добро никогда не покидает ваших сердец ".

 
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

17 ноября, 2019 воскресенье

16 ноября, 2019 суббота

больше новостей

17 ноября, 2019 воскресенье

16 ноября, 2019 суббота

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать