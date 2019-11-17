"Не бойтесь мечтать и доверять заветное Богу", - Епифаний поздравил украинскую молодежь с Днем студента

17 ноября, 2019, 16:11

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил молодежь с международным Днем студента

Текст поздравление распространила пресс-служба ПЦУ, информирует Еспресо.TV.

Приводим дальше полный текст обращения

"Дорогие студенты! Сегодня, в ваш международный День, в праздник молодости и надежд, больших возможностей и судьбоносных решений, поздравляю всех вас. Студенчество - это действительно особый период в жизни каждого человека. Это то благоприятное время, когда мы можем найти свое призвание на этой земле, осознать ценность своего ежедневного вклада в жизнь семьи, страны и всего мира. А также и в жизни Церкви! желаю всем студентам смелости в принятии своей миссии, участвовать в работе для изменений к лучшему.

Ибо без преувеличения - Господь призвал каждого из вас к выдающимся делам и свершениям. Вы наделены уникальными талантами, а главное - свободой в выборе, как эти способности развивать. Да, современный мир полон непредсказуемости и вызовов: тысячи профессий исчезают, на их месте появляются все новые, ежедневно приходится учиться новому и постоянно развиваться. В будничной суете, конкуренции в карьерном развитии, важно помнить о том, что действительно делает вас счастливыми, о ценностях, которые неподвластны времени и разнообразным сдвигам.

В такой бурной круговерти важны совет, крепкое плечо настоящих друзей. Однако лучшим советчиком и помощником, бескорыстно любящим и преданным, для всех нас - и для каждого из вас в частности - является Господь Бог. Будьте уверены: кто идет за Христом, кто доверяет Ему сокровенное, - тот достигает благословенной цели - истинной свободы и настоящего счастья, которые никогда не оставят, если их впустить в свою жизнь.

Поэтому не бойтесь мечтать и доверять заветное Богу, просить у Него сил и вдохновения для реализации своих целей. Будьте посланниками добра и любви, ведь это всегда было и будет важным и необходимым, несмотря ни на что. Будьте счастливы и дарите радость тем, кто вас окружает. Зажигайте своей жаждой знаний, зову мечты тех, кто еще находится в поисках. Пусть отвага творить добро никогда не покидает ваших сердец ".