"Наше будущее - с Россией". В ОРДО откроют дополнительные пункты выдачи паспортов РФ

17 ноября, 2019, 13:10

Главари террористической организации "ДНР" намерены активизировать процесс выдачи паспортов РФ на территории "республики"

Об этом сообщил "руководитель центрального исполкома" подконтрольного Денису Пушилину движения "Донецкая республика" Алексей Муратов, передает Еспресо.TV со ссылкой на DonPress.

"Планируется открыть еще пять межрайонных пунктов приема (заявителей, - ред.) - два в Донецке и по одному в Горловке, Енакиево и Макеевке, что позволит обслуживать дополнительно по 200 человек в сутки", - отметил он.

"Наше будущее - с Россией! Интеграционные процессы активно развиваются во всех сферах - экономики, общественной жизни, профессионального сотрудничества, образования, культуры, спорта и в ряде других", - подчеркнул российский наемник.