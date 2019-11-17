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Espreso.tvОбщество"Наше будущее - с Россией". В ОРДО откроют дополнительные пункты выдачи паспортов РФ

"Наше будущее - с Россией". В ОРДО откроют дополнительные пункты выдачи паспортов РФ

Алексей Муратов
Главари террористической организации "ДНР" намерены активизировать процесс выдачи паспортов РФ на территории "республики"

Об этом сообщил "руководитель центрального исполкома" подконтрольного Денису Пушилину движения "Донецкая республика" Алексей Муратов, передает Еспресо.TV со ссылкой на DonPress.

"Планируется открыть еще пять межрайонных пунктов приема (заявителей, - ред.) - два в Донецке и по одному в Горловке, Енакиево и Макеевке, что позволит обслуживать дополнительно по 200 человек в сутки", - отметил он.

"Наше будущее - с Россией! Интеграционные процессы активно развиваются во всех сферах - экономики, общественной жизни, профессионального сотрудничества, образования, культуры, спорта и в ряде других", - подчеркнул российский наемник.

  • Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому право на получение российского гражданства имеет все население Донетчины и Луганщины, а не только жители оккупированных пока частей этих областей Украины.
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