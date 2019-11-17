"На хр*на нужен кому такой союз?". Лукашенко пожаловался, что из Москвы ему каждый раз "подсовывают" новые условия объединения
Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на официальные белорусские СМИ.
С таким заявлением Лукашенко выступил в воскресенье, 17 ноября 2019 года, после голосования на так называемых выборах в нижнюю палату белорусского парламента - Палаты представителей Национального собрания.
"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип — суверенитет и независимость", — отметил он
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По словам Лукашенко, ежегодно Москва "подсовывает" Минску новые условия, которые больно бьют по белорусской экономике.
"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией, — ред)? Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. На хр***на нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю!", - возмутился преидент Беларуси.
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- Напомним, 15 июня 2019 года министр экономического развития РФ Максим Орешкин по итогам встречи с министром экономики Беларуси Дмитрием Крутым в Москве, сообщил, что Россия и Беларусь согласовали около 90% программы по углубленной интеграции двух стран .
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