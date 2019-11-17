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Espreso.tvМир"На хр*на нужен кому такой союз?". Лукашенко пожаловался, что из Москвы ему каждый раз "подсовывают" новые условия объединения

"На хр*на нужен кому такой союз?". Лукашенко пожаловался, что из Москвы ему каждый раз "подсовывают" новые условия объединения

Президент Беларуси Александр Лукашенко заверил, что не подпишет интеграционные документы с Москвой, если это будет угрожать суверенитету Беларуси

Об этом передает Еспресо.TV со ссылкой на официальные белорусские СМИ.

С таким заявлением Лукашенко выступил в воскресенье, 17 ноября 2019 года, после голосования на так называемых выборах в нижнюю палату белорусского парламента - Палаты представителей Национального собрания.

"Ни один документ не будет мной подписан, если он будет противоречить Конституции и фундаментальным принципам жизни нашего общества. А самый главный принцип — суверенитет и независимость", — отметил он

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По словам Лукашенко, ежегодно Москва "подсовывает" Минску новые условия, которые больно бьют по белорусской экономике.

"Когда ты вступаешь в какое-то объединение, то ты рассчитываешь что с каждым месяцем, годом не будет хуже, чем до этого. Что происходит у нас (с Россией, — ред)? Нам каждый год подсовывают новые условия, и мы постоянно в экономике что-то теряем, теряем и теряем. На хр***на нужен кому такой союз? Я уже вам по-простому, по-крестьянски говорю!", - возмутился преидент Беларуси.

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