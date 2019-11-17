"Мы этого никогда не позволим!". Ветераны ООС-АТО обратились к Коломойскому
17 ноября, 2019, 11:10
Представители Движения Ветеранов Украины и правого сообщества Днипра собрались рядом с Днепропетровской ОГА чтобы выразить свой протест в связи с неоднозначными, как они считают, высказываниями миллиардера Игоря Коломойского по поводу отношений с Россией
Акция состоялась вечером в пятницу, 15 ноября 2019 года, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на страницу организации в Facebook.
"Рекомендуем олигарху не заигрывать с россиянами и не рассказывать нам о "возвращении к братским отношениям", в формате любых возможных союзов или другой формы сотрудничества с оккупантами украинской земли.
Мы, ветераны русско-украинской войны, этого никогда не позволим! Ни Коломойскому, ни кому-либо другому! ", - отмечается в сообщении.
При этом молодые люди скандировали: "Игорь Валерьевич, фильтруйте базар!".
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