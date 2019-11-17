"Каждый обязан вести бой". Гуайдо призвал возобновить протесты в Венесуэле

17 ноября, 2019, 09:24

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо призвал своих сторонников к новой волне протестов против правительства главы страны Николаса Мадуро

Выступая на митинге у посольства Боливии в Каракасе в субботу, 16 ноября 2019 года, он заявил, что оппозиция должна усилить давление на Мадуро, передает Еспресо.TV со сылкой на DW.

"Каждый венесуэлец обязан вести бой, выходить на улицы, чтобы требовать соблюдения своих прав (...) Если мы останемся дома, мы проиграем", - отметил он, добавив, что акции протеста будут продолжаться.

"Сегодня, завтра, в понедельник - мы будем на улицах", - подчеркнул временный президент Венесуэлы, сославшись на пример Боливии, где после 18-ти дней протестов бывший президент Эво Моралес подал в отставку и покинул страну.

На антиправительственный митинг в Каракасе вышли около 5 тыс. сторонников Гуайдо. Они держали флаги страны и транспаранты с надписями "Мадуро-вон!" и "Следуйте примеру Боливии". Эта акция была самой массовой с мая этого года, когда неудачей закончилась попытка отстранения Мадуро от власти.

Тем временем в другом районе Каракаса сотни людей собрались на акцию в поддержку Мадуро и Моралеса. Николас Мадуро заявил, что не потерпит никаких попыток повторить "государственный переворот", который закончился бегством бывшего президента Боливии в Мексику .