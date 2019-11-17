Писатель Артем Чех получил премию имени Джозефа Конрада

17 ноября, 2019, 17:14

Литературная премия имени Джозефа Конрада-Коженевского по итогам 2019 года вручена писателю Артему Чеху, который родом из Черкасс

Соответствующее решение объявили на церемонии в Киеве, состоявшейся в субботу, 16 ноября 2019 года, передает Еспресо.TV .

Артем Чех - писатель, журналист. В 2007 году с книгой "Этого вы не найдете в Яндексе" победил на всеукраинском конкурсе "Городской молодежный роман".

На этот раз наградой ему будет 3 тыс. евро от Польского Института в Киеве, полугодовая стажировка за счет Министра культуры и национального наследия Республики Польша и Национального центра культуры (Варшава).

Литературная премия имени Джозефа Конрада-Коженевского основана в 2007 году, вручается раз в два года. В этом году премию вручили уже в седьмой раз, рассказывает Читомо .

Премию присуждают украинскому писателю в возрасте до 40 лет, независимо от места его проживания, прижизненно, за прозаическое украиноязычное творчество, которое поднимает актуальные темы, вынуждает к рефлексии, расширяет знания о других культурах.

В прошлые годы лауреатами премии становились Екатерина Калитко (2017), София Андрухович (2015), Таня Малярчук (2013), Наталья Сняданко (2011), Сергей Жадан (2009) и Тарас Прохасько (2007).