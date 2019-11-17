Появилось авто, способное передвигаться со скоростью 1000 км/ч

17 ноября, 2019, 09:42

Британский реактивный автомобиль Bloodhound во время испытания в пустыне Калахари в Южной Африке смог превысить скоростной порог в 1 тыс. км в час

За эту единицу времени он преодолел 1010 км, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .

Испытание прошло рано утром 16 ноября.

Bloodhound сумел достичь такого результата, используя исключительно двигатель реактивного самолета. При этом конструкция автомобиля позволяет использовать и ракетный двигатель. В будущем году его планируют задействовать, и тогда Bloodhound будет иметь все шансы чтобы побить действующий мировой рекорд наземной скорости - 1228 км в час.