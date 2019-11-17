Появилось авто, способное передвигаться со скоростью 1000 км/ч
17 ноября, 2019, 09:42
Британский реактивный автомобиль Bloodhound во время испытания в пустыне Калахари в Южной Африке смог превысить скоростной порог в 1 тыс. км в час
За эту единицу времени он преодолел 1010 км, передает Еспресо.TV со ссылкой на BBC .
Испытание прошло рано утром 16 ноября.
Bloodhound сумел достичь такого результата, используя исключительно двигатель реактивного самолета. При этом конструкция автомобиля позволяет использовать и ракетный двигатель. В будущем году его планируют задействовать, и тогда Bloodhound будет иметь все шансы чтобы побить действующий мировой рекорд наземной скорости - 1228 км в час.
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