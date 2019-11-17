Похищенные Россией украинские корабли вышли из Керчи, - СМИ

17 ноября, 2019, 11:50

В Керчи началась буксировка захваченных Россией в ноябре прошлого года украинских военных кораблей

Об этом сообщает Коммерсант.ру со ссылкой на очевидцев, передает Еспресо.TV.

Первым причал Керченськго морвокзала покинул буксир "Яны Капу". Затем на буксир был взят один из катеров - "Бердянск".

Как отмечается, операция проходит под контролем кораблей российских пограничников. Морвокзал оцеплен полицией. Ожидается, что два катера ( "Бердянск" и "Никополь"), а также буксир будут переданы Украине в море.