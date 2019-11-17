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Espreso.tvОбществоПесков требует, чтобы Украина "согласовала" с боевиками новый закон о статусе ОРДЛО

Песков требует, чтобы Украина "согласовала" с боевиками новый закон о статусе ОРДЛО

В Кремле не сомневаются, что Украина будет согласовывать новый закон об особом статусе Донбасса с "правительствами" ОРДЛО. Москве непонятен только механизм такого согласования

Такое заявление вечером в воскресенье, 17 ноября 2019 года, сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью пропагандистскому телеканалу "Россия-1", сообщает Еспресо.TV со ссылкой на ТАСС.

"Это такой краеугольный закон, а главное, его нужно согласовать с ДНР и ЛНР, а до этого времени Киев исключает прямые контакты. Как они будут согласовывать, в каком формате? То есть тогда появится больше вопросов", - сказал он.

По словам Пескова, "Нормандская четверка" рассчитывает на то, что украинская сторона "понимает, как они дальше будут вести себя и что делать с этим законом".

Напомним, во время этого же эфира команда Путина фактически опровергла слова Эмманюэля Макрона о назначенной на 9 декабря этого года встрече в Париже. Как выяснилось, конкретной даты встречи в нормандском формате нет.

Справка

Срок действия закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", известного как закон об особом статусе Донбасса, истекает 31 декабря 2019 года.

Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только после выполнения всех условий, изложенных в ст.10 закона (об особом порядке местного самоуправления), в том числе в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.

3 октября 2019 года президент Владимир Зеленский пообещал, что новый закон об особом статусе Донбасса будет разработан в "сотрудничестве и публичном обсуждении со всем украинским обществом, не пересекая ни одной "красной линии".

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