От пули снайпера в Луганской области пал боец 14-й бригады Артем Соколов
17 ноября, 2019, 19:03
Вчера, 16 ноября, в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером, погиб военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Артем Соколов
Об этом сообщается на странице бригады, передает Еспресо.TV .
"Брат, помоги нам с небес ... Помоги нам отомстить за твою смерть, за смерть каждого украинского воина, уничтожить русскую гниль, что отравила нашу землю, победить", - отмечают собратья воина.
Командование и личный состав 14 ОМБр выражают соболезнования родным и близким Соколова.
Артем родился на Киевщине. Ему было 32 года.
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