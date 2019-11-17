От пули снайпера в Луганской области пал боец 14-й бригады Артем Соколов

17 ноября, 2019, 19:03

Вчера, 16 ноября, в зоне проведения операции Объединенных Сил в Луганской области от смертельного пулевого ранения, нанесенного российским снайпером, погиб военнослужащий 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого Артем Соколов

Об этом сообщается на странице бригады, передает Еспресо.TV .

"Брат, помоги нам с небес ... Помоги нам отомстить за твою смерть, за смерть каждого украинского воина, уничтожить русскую гниль, что отравила нашу землю, победить", - отмечают собратья воина.

Командование и личный состав 14 ОМБр выражают соболезнования родным и близким Соколова.

Артем родился на Киевщине. Ему было 32 года.