Легендарный Пианист Майдана тяжело болен и нуждается в помощи

17 ноября, 2019, 14:36

Один из живых символов Революции Достоинства известный как Пианист Майдана (он же Богдан Днепров), который теперь является также и ветераном войны с Россией, поскольку после событий на Евромайдане он ушел на фронт в составе добровольческого батальона "Днепр-1", имеет серьезные проблемы с здоровьем

Об этом музыкант сообщает на своих страницах в соцсетях, передает Еспресо.TV .

По его словам, до весны он не сможет активно выступать с концертами и ездить на гастроли.

Все остальные подробности можно узнать у адвоката Елены Логвиненко - ответственной за материальную помощь Богдану.