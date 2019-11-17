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Espreso.tvОбществоГриценко задержали за то, что он забрал деньги Януковича в пользу государства, - адвокат

Гриценко задержали за то, что он забрал деньги Януковича в пользу государства, - адвокат

Такое заявление сделал адвокат Денис Галанский

Подробности рассказывает Еспресо.TV.

"С 78 страниц подписанного известным на всю Украину прокурором Куликом сообщение о подозрении главе правления ПАО "Укрэксимбанк" Александру Викторовичу Гриценко, конкретным действиям собственно Гриценко посвящено буквально несколько предложений.

А именно: Кулик обвиняет Гриценко в том, что он как руководитель ПАО "Укрэксимбанк" настойчиво принимал меры по погашению задолженности по выданным банком кредитам, в том числе и за счет залогового имущества и средств.

И преуспел, "на основании полученных судебных решений" (цитата) добился взыскания в пользу государственного ПАО "Укрэксимбанк" средств и имущества.

Кулик может сколько угодно расписывать, кому принадлежали залоговые средства и имущество (Кулик пишет - преступной организации Януковича) и каким образом они были добыты.

Руководитель ПАО "Укрэксимбанк" Гриценко взыскал средства и имущество в пользу государственного банка и на основании судебных постановлений, так что не совершил ни одного правонарушения, наоборот, защитил интересы ПАО "Укрэксимбанк", - отмечает Галанский.

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