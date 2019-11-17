Евро-2020: сборная Украины завершила отбор ничьей в Сербии

17 ноября, 2019, 17:55

В заключительном матче отбора чемпионата Европы 2020 сборная Украины сыграла вничью с национальной командой Сербии, встреча завершилась со счетом 2:2

Об этом сообщает Еспресо.TV

Сборная Украины пропустила быстрый гол на 9-й минуте, сербский полузащитник Душан Тадич реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой от Николая Матвиенко, к сожалению, голкипер Андрей Пятов не смог переиграть соперника во время одиннадцатиметрового удара.

На 33-й минуте украинцы сравняли счет во встрече, Виктор Цыганков удачно навесил в штрафную, где головой сыграл Роман Яремчук - 1:1.

Сербы не теряли надежду на выход в финальную часть Евро-2020, и активно атаковали. На 56-й минуте Александар Митрович сделал счет в пользу сборной Сербии - 2:1.

Спасителем сборной Украины стал нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, после того как Андрей Ярмоленко обыграл соперника в штрафной и отдал передачу, за мяч поборолся Беседин и отправил его в сетку ворот.

2:2 - сборная Украины впервые в своей истории завершает отборочный турнир без поражений и выходит на Евро-2020 с первого места.

Отборочный раунд Евро-2020

17 ноября

10-й тур

Сербия - Украина 2:2

Голы: Тадич, 9 (пен), Митрович, 56 - Яремчук, 33, Беседин, 90 + 3