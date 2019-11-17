Евро-2020: сборная Украины завершила отбор ничьей в Сербии
Об этом сообщает Еспресо.TV
Сборная Украины пропустила быстрый гол на 9-й минуте, сербский полузащитник Душан Тадич реализовал пенальти, который был назначен за игру рукой от Николая Матвиенко, к сожалению, голкипер Андрей Пятов не смог переиграть соперника во время одиннадцатиметрового удара.
На 33-й минуте украинцы сравняли счет во встрече, Виктор Цыганков удачно навесил в штрафную, где головой сыграл Роман Яремчук - 1:1.
Сербы не теряли надежду на выход в финальную часть Евро-2020, и активно атаковали. На 56-й минуте Александар Митрович сделал счет в пользу сборной Сербии - 2:1.
Спасителем сборной Украины стал нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин, после того как Андрей Ярмоленко обыграл соперника в штрафной и отдал передачу, за мяч поборолся Беседин и отправил его в сетку ворот.
2:2 - сборная Украины впервые в своей истории завершает отборочный турнир без поражений и выходит на Евро-2020 с первого места.
Отборочный раунд Евро-2020
17 ноября
10-й тур
Сербия - Украина 2:2
Голы: Тадич, 9 (пен), Митрович, 56 - Яремчук, 33, Беседин, 90 + 3
- 14 ноября, в матче 9-го тура отбора Евро-2020 сборная Сербии на классе победила соперников из Люксембурга со счетом 3: 2.
- Параллельно, в матче 9-го тура отбора на Евро-2020 национальная команда Португалии разгромила соперников из Литвы со счетом 6: 0 .
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