Евро-2020: расписание матчей и трансляций воскресенья
17 ноября, 2019, 08:08
17 ноября будут сыграны 7 матчей 10-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный раунд Евро-2020
10-й тур
17 ноября
Группа А
19:00 Косово - Англия, "Футбол 1"
19:00 Болгария - Чехия, "Футбол 2"
Группа B
16:00 Сербия - Украина, "Футбол 1", "Украина"
16:00 Люксембург - Португалия, "Футбол 2"
Группа H
21:45 Молдова - Исландия
21:45 Андорра - Турция, "Футбол 2"
21:45 Албания - Франция, "Футбол 1"
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