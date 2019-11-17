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Espreso.tvСпортЕвро-2020: расписание матчей и трансляций воскресенья

Евро-2020: расписание матчей и трансляций воскресенья


фото: uefa.com
17 ноября будут сыграны 7 матчей 10-го тура отборочного раунда чемпионата Европы 2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный раунд Евро-2020

10-й тур

17 ноября

Группа А

19:00 Косово - Англия, "Футбол 1"

19:00 Болгария - Чехия, "Футбол 2"

Группа B

16:00 Сербия - Украина, "Футбол 1", "Украина"

16:00 Люксембург - Португалия, "Футбол 2"

Группа H

21:45 Молдова - Исландия

21:45 Андорра - Турция, "Футбол 2"

21:45 Албания - Франция, "Футбол 1"

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