Этот день в истории: бархатная революция в Чехословакии, сепаратный договор УГА с Деникиным и первая женщина-премьер в исламском мире

17 ноября, 2019, 08:58

17 ноября 1989 года в Праге чешская полиция жестоко разогнала студенческую демонстрацию, что привело к массовым манифестациям по всей Чехословакии и политическому кризису, в результате которого в стране была свергнута гегемония коммунистической партии и президентом был избран лидер оппозиции Вацлав Гавел

Подробности рассказывает образовательный проект JNSM, передает Еспресо.TV .

Вечером 16 ноября 1989 года в Братиславе началась демонстрация студентов против проекта закона о высшем образовании, которая на следующий день, 17 ноября, была поддержана студентами Праги - начавшись как акция, приуроченная к 50-й годовщине со дня расправы нацистских оккупантов над чешскими студентами, когда было расстреляно 9 из них и почти 1200 отправлены в концлагеря. Акция постепенно переросла в политическую манифестацию и была жестоко разогнана полицией.



На следующий день, после слухов об убийстве полицией одного из манифестантов, студенты практически всех вузов Чехословакии объявили всеобщую забастовку, поддержанную работниками ряда промышленных предприятий, которые 23 ноября присоединились в Праге к студентам. Под давлением манифестантов, возглавляемых "Гражданским форумом", созданным из числа нескольких оппозиционных организаций, 24 ноября руководство Коммунистической партии во главе с Милошем Якешем подало в отставку, а оппозиции предложили четверть мест в правительстве. Отклонив это предложение, 26 ноября оппозиция созвали многотысячный митинг, на который в Праге собралось до 800 тыс. человек, и призвала к общегосударственной забастовке.

Это заставило правительство пойти на переговоры и провести 28 ноября встречу между "Гражданским форумом" во главе с Вацлавом Гавелом и руководством Компартии Чехословакии, в результате которой было принято решение об отмене закрепленного в Конституции положения о руководящей роли коммунистической партии и отставке 10 декабря Президент Густава Гусака. Вместо этого было создано правительство национального единства, в котором оппозиция получила половину мест, а 29 декабря 1989 года парламент избрал инициатора Пражской весны Александра Дубчека своим председателем, а правозащитника и писателя Вацлава Гавела - 10-м президентом Чехословакии.

Другие важные события этого дня:

17 ноября 1919 года - на переговорах в Одессе делегация Украинской Галицкой Армии заключила договор с представителями Добровольческой армии Юга России о прекращении боевых действий и переходе УГА под командование Антона Деникина. Договор положил конец военной истории УГА и засвидетельствовал окончательный разрыв между УНР и ЗУНР.

17 ноября 1988 года - Беназир Бхутто избрана премьер-министром Пакистана.Она стала первой женщиной-лидером мусульманского государства.