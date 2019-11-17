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Espreso.tvОбществоЭто полноценное начало репрессий против тех, кто мешает Зеленскому помириться с Россией, - Станислав Федорчук о делах генерала Марченко, Лапина и Федыны

Это полноценное начало репрессий против тех, кто мешает Зеленскому помириться с Россией, - Станислав Федорчук о делах генерала Марченко, Лапина и Федыны

Станислав Федорчук
Давление на оппонентов президента Владимира Зеленского и не согласных с его политикой с помощью уголовно-процессуальных методов имеет целью дискредитировать и запугать проукраинскую военно-патриотическую среду

Такое мнение 16 ноября 2019 года выразил политолог, глава правления ОО "Украинский народный совет Донецкой и Луганской" Станислав Федорчук в эфире программы "Студия Запад" с Антоном Борковским на телеканале Еспресо.TV.

Также в ходе следствия появится в доступ к секретным документам, в частности, в планы обороны Украины, что тоже очень опасно, добавил он.

Кроме того, таким образом осуществляется психологическое давление на оппозицию, несогласную с политикой президента на Донбассе.

"Как по мне, это полноценное начало репрессий против тех людей, которых Владимир Зеленский не считает своими сторонниками, а считает теми, кто мешает ему помириться с Россией", - подчеркнул Федорчук.

 

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