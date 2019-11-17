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Espreso.tvОбщество16 ноября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 11 городов и поселков, с украинской - есть погибший

16 ноября на фронте: с российской стороны - обстрелы вблизи 11 городов и поселков, с украинской - есть погибший

иллюстративное
фото: facebook.com/pressjfo.news
В субботу, 16 ноября 2019 года, вооруженные формирования Российской Федерации 15 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Об этом говорится в информационной сводке о ситуации в районе проведения операции Объединенных сил по состоянию на 07 часов утра воскресенья, 17 ноября, передает Еспресо.TV со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

"Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружения БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно. Зафиксирована и огневая активность вражеских снайперов", - отмечается в сообщении.

Оккупанты открывали огонь вблизи 11 украинских населенных пунктов:

Старогнатовка - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов;

Гнутово - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

Невельское - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

Марьинка - из крупнокалиберных пулеметов;

Павлополь - из минометов калибра 82 мм, РПГ и стрелкового оружия.

Майорск - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Луганское - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Новолуганское, Попасная - из РПГ и стрелкового оружия;

Зайцево - из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;

Крымское - из минометов калибров 82 и 120 мм, орудий БМП-1, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Согласно официальным данным украинской стороны, вчера, 16 ноября, в результате обстрелов погиб один военнослужащий Объединенных сил.

С начала нінешних суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь со стороны защитников Родины не зафиксировано.

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