14-летняя франковчанка Яна Василова стала призером чемпионата мира по бильярду

17 ноября, 2019, 10:07

На чемпионате мира по свободной пирамиде, состоявшемся в выходные в Минске, 14-летняя Яна Василова из Ивано-Франковска в тяжелой четвертьфинальной встречи обыграла хозяйку турнира минчанку Анастасию Филиппову

Несмотря на то, что соперницу поддерживал весь зал, победа досталась украинке - 4:2, сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Facebook-страницу Франковского Департамента молодежной политики и спорта

Далее была полуфинальная встреча с россиянкой Еленой Нагулой. Действующая чемпионка мира среди женщин, лучшая на сегодня бильярдистка мира без шансов обыграла Яну - 4:0 - и в итоге стала чемпионкой.

"Но самое главное, что бронзовая медаль чемпионата мира едет в Ивано-Франковск", - отмечают в городском совете.