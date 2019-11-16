За неделю оккупанты потеряли на Донбассе 28 человек

16 ноября, 2019, 13:24

Потери российских оккупационных войск с 8 по 15 ноября составили 28 человек

Об этом сообщает пресс-центр операции объединит сил.

По информации разведки Объединенных сил, с 8 по 15 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 28 человек. 12 оккупантов было ликвидировано, а еще 16 человек - это санитарные потери.

В штабе заверили, что в случае угрозы жизни и здоровью, попыток захвата территорий или проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по противнику.