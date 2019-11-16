В условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности, - Зеленский поздравил работников радио и телевидения
Об этом Зеленский написал в facebook.
"Кому из нас не приходилось слушать радио по дороге на работу? Путешествуя по делам, из радиоэфира мы можем получить не только музыку и хорошее настроение, но и полезную информацию - новости и прогноз погоды. А вечером дома после суетливого рабочего дня мы включаем развлекательные телешоу. Или, возможно, - образовательные телепередачи для детей. Или отдаем предпочтение серьезным документальным фильмам. Какие бы у нас не были предпочтения, но телевидение и радио является неотъемлемой частью нашей жизни ", - написал Зеленский.
Президент поблагодарил работников радио и телевизионщиков за профессионализм и отметил, что в условиях войны их работа является важной составляющей национальной безопасности.
"За каждым теле- и радиопродуктом стоит талантливая и неутомимая работа тысяч специалистов. Режиссеры и звукорежиссеры, дикторы и ведущие, операторы, постановщики - все те, кто творит и обеспечивает качественную картинку и сигнал. Спасибо за ваш профессионализм, креативность, чувство прекрасного, за постоянный поиск нового и актуального. А в условиях войны ваша работа является важной составляющей национальной безопасности и поиска собственной идентичности ", - подчеркнул Зеленский.
- Напомним, 9 ноября Владимир Зеленский приказал Кабинету министров разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей для СМИ .
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