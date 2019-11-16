В США произошла стрельба во время футбольного матча, есть пострадавшие
Об этом со ссылкой на NBC сообщает "Укринформ" .
15 ноября вечером во время футбольного матча между командами старшеклассников средних школ Плезантвиль и Камден были ранены два человека.
По информации полицейских, в результате стрельбы были серьезно ранены мальчик в возрасте от 10 до 14 лет и мужчина.
Футбольный матч начался в 7:00 вечера по местному времени, стрельба произошла в третьей четверти игры, когда Камден вел со счетом 6: 0.
Стрельба началась на трибунах болельщиков школы Плезентвиль, когда их команда начала проигрывать. Матч был приостановлен, а спортсмены и болельщики покинули стадион.
FOOTBALL FEAR: Crowds scattered after shots rang out at a high school football game in Pleasantville, New Jersey, on Friday night. At least two people were hurt: https://t.co/95xrW9tVMZ pic.twitter.com/6OlaFTf0IY- WTNH News 8 (@WTNH) November 16, 2019
- 27 октября, в результате стрельбы на вечеринке в американском штате Техас, три человека погибли , 20 получили ранения.
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