В России внезапно умер известный оппозиционный политик
16 ноября, 2019, 18:05
В России на 41-м году жизни скоропостижно скончался лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев
Об этом сообщает российское издание РБК.
"Сегодня ночью умер Никита Исаев. Причина смерти - скорее всего, сердце. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева", - сообщил пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко.
Следственный комитет России начал проверку по этому факту.
15 ноября вечером Исаев разместил в facebook последний пост, в котором разместил свою фотографию с поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву.
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