В России внезапно умер известный оппозиционный политик

16 ноября, 2019, 18:05

В России на 41-м году жизни скоропостижно скончался лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев

Об этом сообщает российское издание РБК.

"Сегодня ночью умер Никита Исаев. Причина смерти - скорее всего, сердце. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева", - сообщил пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко.

Следственный комитет России начал проверку по этому факту.

15 ноября вечером Исаев разместил в facebook последний пост, в котором разместил свою фотографию с поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву.