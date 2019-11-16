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Espreso.tvМирВ России внезапно умер известный оппозиционный политик

В России внезапно умер известный оппозиционный политик


фото: facebook
В России на 41-м году жизни скоропостижно скончался лидер общественно-политического движения "Новая Россия" Никита Исаев

Об этом сообщает российское издание РБК.

"Сегодня ночью умер Никита Исаев. Причина смерти - скорее всего, сердце. Вчера работал в Тамбове. Больше нет никаких подробностей, о месте и времени похорон будет сообщено в соцсетях Исаева", - сообщил пресс-секретарь Исаева Александр Макаренко.

Следственный комитет России начал проверку по этому факту.

15 ноября вечером Исаев разместил в facebook последний пост, в котором разместил свою фотографию с поезда и сообщил, что возвращается из Тамбова в Москву.

 

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