В Киеве протестующие перекрыли движение по проспекту Победы: требуют включить отопление
16 ноября, 2019, 12:39
В Киеве жители одного из домов перекрыли движение по проспекту Победы из-за требования включить отопление
Об этом сообщают Вартови.Еспресо .
Проспект Победы в районе кольцевой дороги перекрыли 70 человек и требуют, чтобы им включили отопление в доме по улице Феодоры Пушиной, 49 образовалась многокилометровая пробка.
- Напомним, в Киеве в домах начали включать отопление 25 октября.
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