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Espreso.tvОбществоВ Киеве протестующие перекрыли движение по проспекту Победы: требуют включить отопление

В Киеве протестующие перекрыли движение по проспекту Победы: требуют включить отопление


фото: censor.net.ua
В Киеве жители одного из домов перекрыли движение по проспекту Победы из-за требования включить отопление

Об этом сообщают Вартови.Еспресо .

Проспект Победы в районе кольцевой дороги перекрыли 70 человек и требуют, чтобы им включили отопление в доме по улице Феодоры Пушиной, 49 образовалась многокилометровая пробка.

 

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