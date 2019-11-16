Украинский боксер нокаутировал колумбийца и защитил титул в США
16 ноября, 2019, 12:05
Украинец Иван Голуб нокаутировал колумбийца Хенера Гонсалеса и защитил звание чемпиона США по версии WBC
Об этом сообщает Еспресо.TV .
В бою за титул чемпиона США по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в полусреднем весе (до 66,7 кг) Голуб одержал досрочную победу над колумбийцем в заключительном, 10-м раунде.
Украинец нокаутировал колумбийца левым прямым ударом в голову. Для Голуба это 18-я победа на профессиональном ринге и 14-я досрочная. В его пассиве украинца одно поражение.
- Напомним, 7 ноября мексиканец Сауль Альварес отобрал у украинца Василия Ломаченко лидерство в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории.
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