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Espreso.tvМирТрамп отказывается обнародовать налоговую декларацию

Трамп отказывается обнародовать налоговую декларацию


фото: AP
Президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд с требованием заблокировать решение об обнародовании его налоговой декларации

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой заблокировать решение суда низшей инстанции, который обязал бухгалтерскую компанию Mazars передать налоговые декларации Трампа демократам в Конгрессе.

Один иск в Верховный суд просит заблокировать соответствующее решение Апелляционного суда федерального округа Колумбия, принятое в среду. Другой иск просит заблокировать аналогичные вердикты нью-йоркских судов, которые обязывают Mazars передать личные и корпоративные декларации Трампа за 2011-2018 годы.

Адвокаты Трампа назвали эти решения незаконными, напомнив, что впервые Конгресс пытается получить такую информацию о действующем президенте США. По мнению адвокатов, если Конгресс получит эти декларации, он приобретет широкие возможности сбора грязи на политических противников.

В 2016 году Трамп нарушил многолетнюю американскую президентскую традицию и отказался добровольно опубликовать свою налоговую декларацию.

Он отказывался это делать и в последующие годы. Сейчас большинством в Верховном суде США имеют консервативные судьи (5-4), двое из них были назначены лично Трампом.

  • Напомним, 16 ноября президент США Дональд Трамп отверг обвинения в угрозах в адрес бывшего американского посла в Украине Мари Йованович.
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