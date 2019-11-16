Трамп отказывается обнародовать налоговую декларацию
Об этом сообщает "Голос Америки" .
Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой заблокировать решение суда низшей инстанции, который обязал бухгалтерскую компанию Mazars передать налоговые декларации Трампа демократам в Конгрессе.
Один иск в Верховный суд просит заблокировать соответствующее решение Апелляционного суда федерального округа Колумбия, принятое в среду. Другой иск просит заблокировать аналогичные вердикты нью-йоркских судов, которые обязывают Mazars передать личные и корпоративные декларации Трампа за 2011-2018 годы.
Адвокаты Трампа назвали эти решения незаконными, напомнив, что впервые Конгресс пытается получить такую информацию о действующем президенте США. По мнению адвокатов, если Конгресс получит эти декларации, он приобретет широкие возможности сбора грязи на политических противников.
В 2016 году Трамп нарушил многолетнюю американскую президентскую традицию и отказался добровольно опубликовать свою налоговую декларацию.
Он отказывался это делать и в последующие годы. Сейчас большинством в Верховном суде США имеют консервативные судьи (5-4), двое из них были назначены лично Трампом.
- Напомним, 16 ноября президент США Дональд Трамп отверг обвинения в угрозах в адрес бывшего американского посла в Украине Мари Йованович.
Читайте также
-
11 ноября, 2019 Виталий Портников: Лукашенко пролазит в "окно в Европу"
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-
-
Читайте также
-
10 ноября, 2019 Зеленые, но не слуги. Съезд партии зеленых в Финляндии
-
-