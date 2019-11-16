Шевченко объяснил, зачем сборной Украины брать очки в матче с Сербией
Об этом Шевченко заявил на предматчевой пресс-конференции, сообщает Украинская ассоциация футбола .
"С точки зрения будущего жребия для нас важно попасть в посев. Если мы хотим быть в нем, то завтра нужно провести удачную игру. Мы решаем совершенно разные турнирные задачи, понимаем, как настроены сербы, поэтому наша команда готовится к очень серьезному матчу", - заверил Шевченко.
По словам главного тренера сборной Украины, счет первого матча во Львове, в котором наши футболисты победили сербов 5: 0, не является показательным, а у соперника хорошая команда.
"Во Львове у нас была задача взять три очка, что мы и сделали. Не всегда счет вполне отражает то, что происходило на поле. У сербов хорошая команда, поэтому завтра будет непростой поединок. Нам важно заработать очки с прицелом на будущую жеребьевку. В сербской команды другая задача - они борются за второе место в группе. ", - сказал Шевченко.
Матч между сборными Украины и Сербии состоится 17 ноября в Белграде.
- 15 ноября полузащитник сборной Сербии Тадич заявил, что его команда планирует отомстить Украине за поражение 0: 5 во Львове.
- 14 ноября товарищеская встреча между сборными Украины и Эстонии завершилась победой команды Шевченко со счетом 1: 0.
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