Правительство выделило на поддержку фермеров 2,9 млрд грн, - Милованов
Об этом Милованов заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", сообщает "Укринформ" .
"Мы на Кабинете министров подписали два постановления о поддержке села в этом году в размере 2,9 млрд грн - для 1330 фермерских хозяйств", - сказал Милованов.
По его словам, у правительства на эти цели еще осталось около 350-500 млн грн. На следующей неделе фермерам объяснят, что нужно сделать, чтобы получить государственную помощь.
"Мы на следующей неделе сделаем пресс-релиз, какие нужно шаги сделать. Поэтому, если у вас есть ферма, пожалуйста, идите, еще есть время до конца года. Идите до 5 декабря и получайте поддержку на коров, на животноводство, на садоводство. Можно освоить деньги даже в декабре ", - заверил Милованов.
- Напомним, 15 ноября министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что кредиты на покупку земли в Украине будут выдавать под 3-5% годовых .
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