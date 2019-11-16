 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvЭкономикаПравительство выделило на поддержку фермеров 2,9 млрд грн, - Милованов

Правительство выделило на поддержку фермеров 2,9 млрд грн, - Милованов


фото: ukrinform.ua
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство выделило на поддержку фермеров 2,9 млрд грн

Об этом Милованов заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", сообщает "Укринформ" .

"Мы на Кабинете министров подписали два постановления о поддержке села в этом году в размере 2,9 млрд грн - для 1330 фермерских хозяйств", - сказал Милованов.

По его словам, у правительства на эти цели еще осталось около 350-500 млн грн. На следующей неделе фермерам объяснят, что нужно сделать, чтобы получить государственную помощь.

"Мы на следующей неделе сделаем пресс-релиз, какие нужно шаги сделать. Поэтому, если у вас есть ферма, пожалуйста, идите, еще есть время до конца года. Идите до 5 декабря и получайте поддержку на коров, на животноводство, на садоводство. Можно освоить деньги даже в декабре ", - заверил Милованов.

  • Напомним, 15 ноября министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что кредиты на покупку земли в Украине будут выдавать под 3-5% годовых .
Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2019 суббота

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

16 ноября, 2019 суббота

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать