Правительство выделило на поддержку фермеров 2,9 млрд грн, - Милованов

16 ноября, 2019, 08:49

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что правительство выделило на поддержку фермеров 2,9 млрд грн

Об этом Милованов заявил в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина", сообщает "Укринформ" .

"Мы на Кабинете министров подписали два постановления о поддержке села в этом году в размере 2,9 млрд грн - для 1330 фермерских хозяйств", - сказал Милованов.

По его словам, у правительства на эти цели еще осталось около 350-500 млн грн. На следующей неделе фермерам объяснят, что нужно сделать, чтобы получить государственную помощь.

"Мы на следующей неделе сделаем пресс-релиз, какие нужно шаги сделать. Поэтому, если у вас есть ферма, пожалуйста, идите, еще есть время до конца года. Идите до 5 декабря и получайте поддержку на коров, на животноводство, на садоводство. Можно освоить деньги даже в декабре ", - заверил Милованов.