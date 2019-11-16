Правительство отменило предельные тарифы на отопление и горячую воду

16 ноября, 2019, 22:49

Кабинет министров отменил ограничения на предельные тарифы на отопление и горячую воду

Об этом сообщает Министерство энергетики и окружающей среды .

Постановление было принято в июне 2019 года предыдущим правительством. Оно, как отмечается, вводило нерыночные механизмы.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из экономически необоснованные ставки тарифов", - заявили в министерстве.

В частности, отмененным постановлением был установлен предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс. грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета. Предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр, если нет полотенцесушителей.

По оценке правительства, средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составил 1,8 тыс. грн за Гкал, а ограничения тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за период отопительного сезона 2019/2020 года на сумму семь миллиардов грн.