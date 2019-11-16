 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоПравительство отменило предельные тарифы на отопление и горячую воду

Правительство отменило предельные тарифы на отопление и горячую воду


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров отменил ограничения на предельные тарифы на отопление и горячую воду

Об этом сообщает Министерство энергетики и окружающей среды .

Постановление было принято в июне 2019 года предыдущим правительством. Оно, как отмечается, вводило нерыночные механизмы.

"Решение обеспечивает устойчивое прохождение отопительного сезона и устраняет угрозу отключения городов от газа из экономически необоснованные ставки тарифов", - заявили в министерстве.

В частности, отмененным постановлением был установлен предельный тариф на услугу по снабжению тепловой энергии для населения на уровне 1,4 тыс. грн за 1 Гкал при наличии приборов учета и 35,21 грн за 1 кв. м без приборов учета. Предельный тариф на услугу горячего водоснабжения на уровне 83,66 грн за кубометр при условии подключения полотенцесушителей и 75,74 грн за кубометр, если нет полотенцесушителей.

По оценке правительства, средневзвешенный тариф по Украине на тепловую энергию по состоянию на 1 мая составил 1,8 тыс. грн за Гкал, а ограничения тарифа в соответствии с отмененным постановлением привело бы к дополнительным расходам местных бюджетов за период отопительного сезона 2019/2020 года на сумму семь миллиардов грн.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2019 суббота

больше новостей

16 ноября, 2019 суббота

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать