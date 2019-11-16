 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvКриминалПохищение вместо задержания: адвокат главы "Укрэксимбанка" Гриценко заявил о нарушении процессуально-уголовного кодекса

Похищение вместо задержания: адвокат главы "Укрэксимбанка" Гриценко заявил о нарушении процессуально-уголовного кодекса


фото: epravda.com.ua
Адвокат Александра Гриценко Денис Галанский заявил, что СБУ не имела права задерживать голову "Укрэксимбанка" без решения суда

Об этом Галанский заявил в эфире Еспресо.TV.

По его словам, против Гриценко не имели права совершать никаких действий без решения суда, поэтому его задержание, по сути, было похищением банкира силовиками.

"Я вижу нарушения процессуально -уголовного кодекса, поскольку лицо никуда не пыталось убежать. Лицо не совершила на время задержания никакого преступления и задерживать такое лицо без решения суда - невозможно. В чем подозревается Гриценко, нам не известно, потому что мы еще не видели ни одного официального процессуального документа ", - сказал Галанский.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2019 суббота

больше новостей

16 ноября, 2019 суббота

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать