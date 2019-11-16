Похищение вместо задержания: адвокат главы "Укрэксимбанка" Гриценко заявил о нарушении процессуально-уголовного кодекса
16 ноября, 2019, 18:29
Адвокат Александра Гриценко Денис Галанский заявил, что СБУ не имела права задерживать голову "Укрэксимбанка" без решения суда
Об этом Галанский заявил в эфире Еспресо.TV.
По его словам, против Гриценко не имели права совершать никаких действий без решения суда, поэтому его задержание, по сути, было похищением банкира силовиками.
"Я вижу нарушения процессуально -уголовного кодекса, поскольку лицо никуда не пыталось убежать. Лицо не совершила на время задержания никакого преступления и задерживать такое лицо без решения суда - невозможно. В чем подозревается Гриценко, нам не известно, потому что мы еще не видели ни одного официального процессуального документа ", - сказал Галанский.
- Напомним, 16 ноября сообщалось, что в Киеве неизвестные похитили голову "Укрэксимбанка" Александра Гриценко.
- Позже стало известно, что Александра Гриценко задержала Служба безопасности Украины .
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