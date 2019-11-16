Переходила через рельсы в наушниках: на Киевщине под поездом погибла 18-летняя чемпионка Украины по боксу
16 ноября, 2019, 14:04
В Киевской области под колесами поезда погибла чемпионка Украины по боксу Амина Булах, которая переходила через рельсы в наушниках
Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Киевской области .
Следственно-оперативная группа выяснила, что 18-летняя погибшая поздно вечером вышла из аптеки и направилась домой через железнодорожный переезд, находясь в наушниках и не услышала приближении поезда, который двигался из Киева в сторону Фастова. Девушка погибла на месте происшествия.
Спортсменка из Кропивницкого была чемпионкой Украины. В сентябре Алина Булах завоевала бронзовую медаль на молодежном чемпионате Европы в Софии.
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