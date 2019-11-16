Оккупанты срывают процесс разведения сил вблизи Богдановки и Петровского

16 ноября, 2019, 11:40

Российские оккупационные войска осуществляют провокации вблизи Богдановки и Петровского и срывают процесс разведения сил

Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил.

В частности, в районе участка разведения №3 вблизи населенных пунктов Богдановка и Петровское в Донецкой области, вооруженные формирования Российской Федерации двое суток подряд ведут огонь по позициям Объединенных сил неподалеку пределы вышеуказанного участка.

15 ноября днем противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета по направлению Викторовка по нашим позициям в районе Новогнатовки. Сегодня же утром, в течение получаса, российские оккупанты стреляли из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов по укреплениям Объединенных сил неподалеку Старогнатовка. Огонь велся по направлению Петровского.

Враг, ведя огонь из правого и левого фланга за пределами участка разведения, провоцирует нас на огонь и рассчитывает зафиксировать обстрелы в пределах участка №3. В дальнейшем российская сторона планирует использовать эти материалы для обвинений Украины на мировой арене в нарушении мирного процесса.