Оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

16 ноября, 2019, 10:52

Верховный суд оккупированного Крыма оставил под арестом шестерых фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"

Об этом сообщает "Радио Свобода" .

Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма отклонил апелляционные жалобы защиты и оставил под арестом Айдер Джеппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Руслана Нагаева, Ленура Халилова и Эскендера Сулейманова. Таким образом, они будут находиться в СИЗО до 5 февраля.

"Все жалобы судом были отклонены. Или не были приняты во внимание все основные доводы, которые нами уже неоднократно излагались", - сказал адвокат Константин Рустемов.

Другой адвокат Рустем Кямил рассказал, что его подзащитный Ескендер Сулейманов во время заседания заявил, что суд должен учесть все доводы и не быть на стороне обвинения. Однако суд не принял во внимание.

"Следствие ссылается на то, что Ескендер, возможно, может скрыться, возможно, может испортить какие-то вещественные доказательства, возможно, повлиять на свидетелей. И все у следствия возможно", - рассказал Кямил.

По словам адвоката, Сулейманов также требует, чтобы в отношении него применяли нормы Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения в военное время.