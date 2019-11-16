Оккупационный "суд" в Крыму оставил под стражей фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир"
Об этом сообщает "Радио Свобода" .
Подконтрольный России Верховный суд оккупированного Крыма отклонил апелляционные жалобы защиты и оставил под арестом Айдер Джеппарова, Ризу Омерова, Энвера Омерова, Руслана Нагаева, Ленура Халилова и Эскендера Сулейманова. Таким образом, они будут находиться в СИЗО до 5 февраля.
"Все жалобы судом были отклонены. Или не были приняты во внимание все основные доводы, которые нами уже неоднократно излагались", - сказал адвокат Константин Рустемов.
Другой адвокат Рустем Кямил рассказал, что его подзащитный Ескендер Сулейманов во время заседания заявил, что суд должен учесть все доводы и не быть на стороне обвинения. Однако суд не принял во внимание.
"Следствие ссылается на то, что Ескендер, возможно, может скрыться, возможно, может испортить какие-то вещественные доказательства, возможно, повлиять на свидетелей. И все у следствия возможно", - рассказал Кямил.
По словам адвоката, Сулейманов также требует, чтобы в отношении него применяли нормы Женевской конвенции 1949 года о защите гражданского населения в военное время.
- 12 ноября Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил к заключению в колонии шестерых фигурантов ялтинской "дела Хизб ут-Тахрир".
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