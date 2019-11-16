Митрополиты ПЦУ Александр и Симеон с паломниками посетили Грецию
Об этом сообщил митрополит Александр в facebook, передает Еспресо.TV .
"Афины. 15 ноября в первый день Рождественского поста по Новоюлианскому календарю, по которому живет Элладская православная церковь, с благословения предстоятеля Элладской церкви Блаженнейшего Иеронима, архиепископа Афинского и всей Эллады, по приглашению настоятеля храма в честь святой мученицы Марины архимандрита Серафима Димитрия, паломническая группа посетила его приход, где приняла участие в божественной литургии. Митрополиту Симеону и Александру, которые возглавляют паломничество, сослужили викарный епископ предстоятеля Элладской церкви Константиос, епископ Андруський и духовенство прихода ", - написал митрополит Александр.
В ночь против 16 ноября украинская делегация вернулась домой.
- Напомним, 12 октября Элладская церковь признала Православную церковь Украины во главе с митрополитом Епифанием.
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