Митрополиты ПЦУ Александр и Симеон с паломниками посетили Грецию

16 ноября, 2019, 07:25

Представители Православной церкви Украины с паломниками по приглашению Элладской православной церкви посетили Грецию

Об этом сообщил митрополит Александр в facebook, передает Еспресо.TV .

"Афины. 15 ноября в первый день Рождественского поста по Новоюлианскому календарю, по которому живет Элладская православная церковь, с благословения предстоятеля Элладской церкви Блаженнейшего Иеронима, архиепископа Афинского и всей Эллады, по приглашению настоятеля храма в честь святой мученицы Марины архимандрита Серафима Димитрия, паломническая группа посетила его приход, где приняла участие в божественной литургии. Митрополиту Симеону и Александру, которые возглавляют паломничество, сослужили викарный епископ предстоятеля Элладской церкви Константиос, епископ Андруський и духовенство прихода ", - написал митрополит Александр.

В ночь против 16 ноября украинская делегация вернулась домой.