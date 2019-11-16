Министр обороны Молдовы назвал террористические группировки на Донбассе образцом для армии
Об этом сообщает omg.md.
Соответствующее заявление Виктор Гайчук сделал в ноябре 2016 года, выступая в Академии наук, где он увлекался духом и боеспособностью террористических группировок на Донбассе.
"Меня часто спрашивают, зачем Молдове армия, если мы никогда не победим? И я привожу только один пример - Донбасс. На Донбассе военных около 10 тыс., почти как в Национальной армии Молдовы. А в украинской армии 168 тыс. Так, по простому. То есть, дух, вера эффективнее в борьбе. Если боец верит в своего командира, любит родину, тогда он победит и менее современным вооружением, чем у противника ", - заявил тогда Гайчук.
Виктор Гайчук занял пост министра обороны в сформированном 14 ноября правительстве Иона Кику. К этому Гайчук был советником президента Молдавии Игоря Додона, и секретарем Высшего совета безопасности.
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