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Espreso.tvОбществоМилованов рассказал, как во время написания диссертации в США курил марихуану

Милованов рассказал, как во время написания диссертации в США курил марихуану


фото: ukrinform.ua
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов признался, что во время написания диссертации в США употреблял марихуану

Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Прямой", сообщает УНИАН.

На вопрос, употреблял ли он наркотики, министр заявил, что в Украине нет, а вот в США он курил марихуану.

"Марихуану в Украине я никогда не курил, хотя это и не сложно в школе или в университете. А вот знаете, где я курил и только там? Это когда в аспирантуре был на докторской. Все американцы курят, а кто докторанты - они просто курят марихуану нон-стоп. И там мне дали. Только в то время, когда мне нужно было придумать диссертацию", - сказал Милованов.

По его словам, употребление марихуаны его не впечатлило.

"Оно как-то не идет мне. Может, я неправильно как-то курю - что курил, что не курил. Может, они меня обманывали, просто мне насыпали табака. Может, я реагирую по-другому. Я даже кофе не пью, хотя все ученые сидят на кофе. Я только чай пью", - рассказал Милованов.

  • Напомним, 26 октября 2019 года, в столице Украины состоялась протестная акция, вызванная заявлением президента Владимира Зеленского о нецелесообразности узаконивания каннабиса в качестве лекарственного средства.
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