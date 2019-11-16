Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых людей мира, - Bloomberg

16 ноября, 2019, 10:05

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс после двухлетнего перерыва возглавил рейтинг миллиардеров Bloomberg Billionaires Index

Об этом сообщает Bloomberg .

Гейтс опередил владельца Amazon Джеффа Безоса. Сейчас состояние основателя Microsoft оценивается в $ 110 млрд, а Безоса - в $ 109 млрд.

В тройку лидеров также попал глава французской корпорации по торговле предметами роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в $ 103 млрд.

Росту доходов Гейтса могло способствовать решение Министерства обороны США предоставить Microsoft 10-летний контракт на $ 10 млрд на услуги в области удаленных вычислений, хотя первоначально считалось, что подряд получит Amazon. Акции компании Безоса после этого упали примерно на 2%.

Bloomberg Billionaires Index - ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg. Он оценивает личное состояние бизнесменов за рядом показателей, в частности рыночных котировок их активов.