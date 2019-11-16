Гейтс вернул себе лидерство в рейтинге самых богатых людей мира, - Bloomberg
Об этом сообщает Bloomberg .
Гейтс опередил владельца Amazon Джеффа Безоса. Сейчас состояние основателя Microsoft оценивается в $ 110 млрд, а Безоса - в $ 109 млрд.
В тройку лидеров также попал глава французской корпорации по торговле предметами роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно с состоянием в $ 103 млрд.
Росту доходов Гейтса могло способствовать решение Министерства обороны США предоставить Microsoft 10-летний контракт на $ 10 млрд на услуги в области удаленных вычислений, хотя первоначально считалось, что подряд получит Amazon. Акции компании Безоса после этого упали примерно на 2%.
Bloomberg Billionaires Index - ежедневно обновляемый рейтинг агентства Bloomberg. Он оценивает личное состояние бизнесменов за рядом показателей, в частности рыночных котировок их активов.
- Напомним, в июле основатель Microsoft Билл Гейтс впервые оказался на третьей строчке Bloomberg Billionaires Index , уступив Джеффу Безосу и Бернару Арно.
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