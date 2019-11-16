Евро-2020: результаты всех матчей пятницы
16 ноября, 2019, 07:17
15 ноября были сыграны 8 матчей 9-го тура отбора на чемпионат Европы 2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Отборочный турнир Евро-2020
9-й тур
15 ноября
Группа D
Швейцария - Грузия 1: 0
Голы: Иттен, 77
Дания - Гибралтар 6: 0
Голы: Сков, 12, 64, Гюткьер, 47, Бретвейт, 51, Эриксен, 85, 90 + 4
Группа F
Испания - Мальта 7: 0
Голы: Мората, 23 Касорла, 41, Торрес, 62, Сарабия, 63, Ольва, 69, Морено, 71, Навас, 85
Румыния - Швеция 0: 2
Голы Берг, 18 Куайсон, 34
Норвегия - Фарерские острова 4: 0
Голы: Регниуссен, 4, Фоссум, 8, Серлот, 62, 65
Группа J
Финляндия - Лихтенштейн 3: 0
Голы: Туоминен, 21 Пукки, 64 (пен), 75
Армения - Греция 0: 1
Голы: Лимниос, 34
Босния и Герцеговина - Италия 0: 3
Голы: Ачерби, 21 Инсинье, 37, Белотти, 53
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