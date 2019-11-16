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Espreso.tvСпортЕвро-2020: результаты всех матчей пятницы

Евро-2020: результаты всех матчей пятницы


фото: REUTERS
15 ноября были сыграны 8 матчей 9-го тура отбора на чемпионат Европы 2020

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Отборочный турнир Евро-2020

9-й тур

15 ноября

Группа D

Швейцария - Грузия 1: 0

Голы: Иттен, 77

Дания - Гибралтар 6: 0

Голы: Сков, 12, 64, Гюткьер, 47, Бретвейт, 51, Эриксен, 85, 90 + 4

Группа F

Испания - Мальта 7: 0

Голы: Мората, 23 Касорла, 41, Торрес, 62, Сарабия, 63, Ольва, 69, Морено, 71, Навас, 85

Румыния - Швеция 0: 2

Голы Берг, 18 Куайсон, 34

Норвегия - Фарерские острова 4: 0

Голы: Регниуссен, 4, Фоссум, 8, Серлот, 62, 65

Группа J

Финляндия - Лихтенштейн 3: 0

Голы: Туоминен, 21 Пукки, 64 (пен), 75

Армения - Греция 0: 1

Голы: Лимниос, 34

Босния и Герцеговина - Италия 0: 3

Голы: Ачерби, 21 Инсинье, 37, Белотти, 53

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