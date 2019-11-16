Евро-2020: расписание матчей и трансляций субботы
16 ноября, 2019, 08:08
16 ноября будут сыграны 10 матчей 9-го тура отбора Евро-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Группа С
21:45 Северная Ирландия - Нидерланды, "Футбол 2"
21:45 Германия - Беларусь, "Футбол 1"
Группа E
19:00 Азербайджан - Уэльс, "Футбол 2"
21:45 Хорватия - Словакия
Группа I
16:00 Кипр - Шотландия
19:00 С ан-Марино - Казахстан
19:00 Россия - Бельгия
Группа G
19:00 С ловения - Латвия, "Футбол 1"
21:45 Израиль - Польша
21:45 Австрия - Северная Македония
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