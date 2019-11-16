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Espreso.tvМирЭкс-советника Трампа признали виновным во лжи, ему грозит 20 лет тюрьмы

Экс-советника Трампа признали виновным во лжи, ему грозит 20 лет тюрьмы


фото: DW
Бывшего советника президента США Роджера Стоуна признали виновным в лжесвидетельстве в Конгрессе

Об этом сообщает "Голос Америки" .

Суд признал Роджера Стоуна виновным в лжесвидетельстве, препятствовании правосудию и преклонении другого свидетеля к даче ложных показаний.

Приговор Стоуну будет вынесен 6 февраля, ему может грозить до 20 лет заключения. Речь идет о расследовании нарушений в ходе президентской кампании в США 2016 года и возможное вмешательство России в выборы.

В частности, присяжные заявили, что Стоун солгал о контактах с представителем сайта Wikileaks, чтобы получить компрометирующую демократов информацию. Защита Стоуна настаивал, что он так и не получил никакого компромата и закон не был нарушен.

Сам Дональд Трамп назвал решение суда проявлением политики двойных стандартов. Он отметил в twitter, что стоит задаться вопросом, не врали ли кандидат от демократов на выборах Хиллари Клинтон, бывший глава ЦРУ Ричард Бреннан и спецпрокурор Роберт Мюллер.

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