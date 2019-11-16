Бельгия унизила Россию на "Газпром-Арене" в отборе Евро-2020

16 ноября, 2019, 20:52

Сборная Бельгии в Санкт-Петербурге разгромила Россию в отборочном матче чемпионата Европы-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Санкт-Петербурге бельгийцев вывел вперед Торган Азар на 19-й минуте. На 33-й минуте Эден Азар увеличил преимущество гостей. А в конце тайма лидер сборной Бельгии оформил дубль и сделал счет разгромным.

На 72-й минуте избиение россиян продолжил Лукаку.

Россияне сократили отставание в счете на 79-й минуте усилиями Георгия Джикии.

Сборная Бельгии победила Россию 4: 1, набрала 27 очков и гарантировала себе первое место в группе I. Россияне имеют 21 пункт и выходят в финальную часть Евро-2020 со второй позиции.

Евро-2020

Отборочный турнир. 9-й тур

Группа I

Россия - Бельгия 1: 4

Голы: Джикия, 79 - Торган Азар, 19 Эден Азар, 33, 40, Лукаку, 72