 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОперація об'єднаних сил16 ноября на фронте: оккупанты 9 раз нарушили режим тишины

16 ноября на фронте: оккупанты 9 раз нарушили режим тишины


фото: facebook
9 ноября на Донбассе российские оккупационные войска совершили девять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

5 обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Майорска - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского и Попасной - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил: у Старогнатовки - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского и Березовой - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Невельского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

16 ноября, 2019 суббота

больше новостей

16 ноября, 2019 суббота

15 ноября, 2019 пятница

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать