16 ноября на фронте: оккупанты 9 раз нарушили режим тишины

16 ноября, 2019, 18:46

9 ноября на Донбассе российские оккупационные войска совершили девять обстрелов украинских позиций

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

5 обстрелов позиций украинских защитников российские оккупационные войска осуществили в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку Майорска - из станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды неподалеку Луганского - из станковых противотанковых и автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новолуганского и Попасной - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 4 обстрела по позициям Объединенных сил: у Старогнатовки - из минометов калибра 82 мм и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Лебединского и Березовой - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; дважды у Невельского - из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; неподалеку Марьинки - из крупнокалиберных пулеметов.

В течение текущих суток потерь вследствие обстрелов среди личного состава Объединенных сил не зафиксировано.