15 ноября на фронте: ранен один украинский военный

16 ноября, 2019, 07:06

15 ноября в результате вражеских обстрелов боевую травму получил один украинский военный

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

За прошедшие сутки, 15 ноября, вооруженные формирования Российской Федерации 13 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска осуществили 6 обстрелов: у Черненко - с СПГ, автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; дважды у зайцев - с стрелкового оружия, минометов калибра 120 мм и автоматических гранатометов; вблизи Лебединского и Березовой - с автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; неподалеку Новогнатовки - из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" зафиксировано 7 вражеских обстрелов: дважды неподалеку Майорска - со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; вблизи Новотошковского - из минометов калибра 82 мм, пушек БМП-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов; у Луганского - с станковых противотанковых гранатометов; два раза неподалеку Новолуганское - из минометов калибра 82 мм, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия; вблизи Хутора Вильного - с станковых противотанковых гранатометов.

Вчера, 15 ноября, один военнослужащий Объединенных сил получил боевую травму.

С начала этого периода российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны не зафиксировано.