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Espreso.tvОбществоЗакон об особом статусе Донбасса нужно принять до конца года, - Разумков

Закон об особом статусе Донбасса нужно принять до конца года, - Разумков


фото: rada.gov.ua
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что закон "Об особом статусе Донбасса" нужно принять до конца 2019 года

Об этом он заявил в интервью изданию "Фокус".

источник:

"Закон об особом статусе Донбасса нужно будет принять до Нового года, поскольку нынешний действует до конца 2019 года. За полтора месяца принять пакет законов о народовластии, часть из которых требует изменений в Конституцию, а потом провести всеукраинский референдум - нереально", - отметил Разумков.

По его словам, чтобы сказать, что менять в существующем законе, нужно понимать, какой результат мы получим от встречи глав государств в "нормандском формате".

"Когда она (встреча, - ред.) произойдет, ВР начнет готовить законопроект. И это точно не будет происходить за закрытыми дверями. Пока же рассуждения о том, каким будет новый документ - это гадание на кофейной гуще", - подчеркнул спикер.

  • Президент России Владимир Путин заявил, что Украина должна продлить действие закона об особом статусе Донбасса.

 

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