ВСУ передали 40 единиц бронетехники
15 ноября, 2019, 18:05
Автомобиль "Новатор" построено на базе FORD F-550 с колесной формулой 4х4, подвеска которого существенно модернизирована для использования в боевых условиях.
Партия специальных бронированных автомобилей "Новатор" от компании "Украинская Бронетехника" передана в войска
Об этом сообщает Украинский милитарный портал.
Новейшая техника поступит сначала в Центр обеспечения автомобильной техникой и имуществом, откуда ее и распределят по конкретным воинским частям и подразделениям.
Автомобиль "Новатор" построено на базе FORD F-550 с колесной формулой 4х4, подвеска которого существенно модернизирована для использования в боевых условиях.
Автомобиль выдерживает пули 7,62 мм, оснащен противоминной защитой, развивает скорость до 120 км/ч и имеет повышенную проходимость. Запас хода 700 км.
Один из вариантов его вооружение - поворотная турель с пулеметом КТ-7,62 мм или НСВ-12,7 мм, а также дистанционно управляемый боевой модуль "Ива".
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