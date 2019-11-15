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Espreso.tvВойна с РФВСУ передали 40 единиц бронетехники

ВСУ передали 40 единиц бронетехники

Партия специальных бронированных автомобилей "Новатор" от компании "Украинская Бронетехника" передана в войска

Об этом сообщает Украинский милитарный портал.

Новейшая техника поступит сначала в Центр обеспечения автомобильной техникой и имуществом, откуда ее и распределят по конкретным воинским частям и подразделениям.

Автомобиль "Новатор" построено на базе FORD F-550 с колесной формулой 4х4, подвеска которого существенно модернизирована для использования в боевых условиях.

Автомобиль выдерживает пули 7,62 мм, оснащен противоминной защитой, развивает скорость до 120 км/ч и имеет повышенную проходимость. Запас хода 700 км.

Один из вариантов его вооружение - поворотная турель с пулеметом КТ-7,62 мм или НСВ-12,7 мм, а также дистанционно управляемый боевой модуль "Ива".

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