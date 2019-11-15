Водительские права можно будет восстановить через мобильное приложение - Федоров
15 ноября, 2019, 16:53
Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал возможность восстановить водительские права через мобильное приложение
Об этом сообщил Федоров на странице в Facebook.
"Каждый день многие тысячи людей теряют свои права. Мы планируем во втором релизе сделать возможность заявить об этом в приложении одним нажатием и получить новый документ по почте", - говорится в тексте сообщения.
Вице-премьер отметил, что в 2018 году водительские удостоверения потеряли 108 тысяч человек.
Напомним, что ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил проект "государство в смартфоне".
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