Водительские права можно будет восстановить через мобильное приложение - Федоров

15 ноября, 2019, 16:53

Вице-премьер по вопросам цифровой трансформации Михаил Федоров анонсировал возможность восстановить водительские права через мобильное приложение

Об этом сообщил Федоров на странице в Facebook.

"Каждый день многие тысячи людей теряют свои права. Мы планируем во втором релизе сделать возможность заявить об этом в приложении одним нажатием и получить новый документ по почте", - говорится в тексте сообщения.

Вице-премьер отметил, что в 2018 году водительские удостоверения потеряли 108 тысяч человек.

Напомним, что ранее министр цифровой трансформации Михаил Федоров представил проект "государство в смартфоне".